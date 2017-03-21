А.Парубий объявил перерыв в работе ВР

После перерыва парламентарии продолжат работать в соответствии с повесткой дня.

Напомним, Верховная Рада снова не смогла выбрать аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Также Верховная Рада разблокировала прием абитуриентов в высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации (училища, колледжи и техникумы).