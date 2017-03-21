А.Парубий объявил перерыв в работе ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента на 30 минут, передает корреспондент УНН.
После перерыва парламентарии продолжат работать в соответствии с повесткой дня.
Напомним, Верховная Рада снова не смогла выбрать аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.
Также Верховная Рада разблокировала прием абитуриентов в высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации (училища, колледжи и техникумы).