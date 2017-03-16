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А.Парубій оголосив перерву у роботі парламенту

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у ранковому пленарному засіданні на 15 хвилин, передає кореспондент УНН.

Перед цим парламентарі не змогли визначитися стосовно законопроекту про "Єдиний держреєстру військовозобов’язаних".

"Я не розумію, чому не підтримуються питання нацбезпеки та оборони. Оголошую перерву на 15 хвилин", - зазначив спікер.

Нагадаємо, напередодні віце-спікер Оксана Сироїд достроково закрила засідання ВР через пропуск до сесійної зали невідомих.

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