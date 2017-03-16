А.Парубий объявил перерыв в работе парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в утреннем пленарном заседании на 15 минут, передает корреспондент УНН.
Перед этим парламентарии не смогли определиться по законопроекту о "Едином госреестра военнообязанных".
"Я не понимаю, почему не поддерживается вопрос нацбезопасности и обороны. Объявляю перерыв на 15 минут", - отметил спикер.
Напомним, накануне вице-спикер Оксана Сыроид досрочно закрыла заседание ВР через пропуск в сессионный зал неизвестных.