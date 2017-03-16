А.Парубий объявил перерыв в работе парламента

Перед этим парламентарии не смогли определиться по законопроекту о "Едином госреестра военнообязанных".

"Я не понимаю, почему не поддерживается вопрос нацбезопасности и обороны. Объявляю перерыв на 15 минут", - отметил спикер.

Напомним, накануне вице-спикер Оксана Сыроид досрочно закрыла заседание ВР через пропуск в сессионный зал неизвестных.