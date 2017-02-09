А.Парубій оголосив перерву у роботі парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у роботі парламенту на 30 хвилин, передає кореспондент УНН.
Після перерви парламентарі продовжать роботу відповідно до порядку денного.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада сьогодні, 9 лютого включила до порядку денного законопроект про Конституційний суд України. За відповідне рішення проголосував 231 народний депутат.
Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні 9 лютого включила голову Антикорупційного комітету Асоціації українських правників Олега Марцеляка до складу конкурсної комісії з відбору кандидата у члени Національного агентства з питань запобігання корупції.