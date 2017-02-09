А.Парубий объявил перерыв в работе парламента

После перерыва парламентарии продолжат работу в соответствии с повесткой дня.

Как сообщал УНН, Верховная Рада сегодня, 9 февраля включила в повестку дня законопроект о Конституционном суде Украины. За соответствующее решение проголосовал 231 народный депутат.

Напомним, Верховная Рада сегодня 9 февраля включила главу Антикоррупционного комитета Ассоциации украинских юристов Олега Марцеляка в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата в члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.