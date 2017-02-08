А.Парубій оголосив перерву у роботі парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у роботі парламенту на 30 хвилин, передає кореспондент УНН.
Після перерви парламентарі продовжать роботу відповідно до порядку денного.
Як повідомляв, Верховна Рада ратифікувала угоду про співпрацю між Україною та Європейською організацією з питань юстиції. За відповідний законопроект проголосували 230 народних депутатів.
Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути законопроект про збільшення терміну безплатного тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб та низку інших питань, що стосуються вимушених переселенців.