А.Парубий объявил перерыв в работе парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента на 30 минут, передает корреспондент УНН.
После перерыва парламентарии продолжат работу в соответствии с повесткой дня.
Как сообщал УНН, Верховная Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции. За соответствующий законопроект проголосовали 230 народных депутатов.
Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть законопроект об увеличении срока бесплатного проживания внутренне перемещенных лиц и ряд других вопросов, касающихся вынужденных переселенцев.