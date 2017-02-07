А.Парубій оголосив перерву у роботі парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у ранкову пленарному засіданні на 30 хвилин, передає кореспондент УНН.
Після перерви парламентарі планують продовжити роботу відповідно до порядку денного.
Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок планує розглянути законопроект щодо видобутку бурштину, який, як вважають, сприятиме легалізації його видобутку.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку екологічних законопроектів.
Крім того, депутати зокрема планують розглянути низку законопроектів щодо електронних комунікацій та визначитися щодо питання антидопінгового контролю.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада не змогла затвердити порядок денний шостої сесії ВР 8-го скликання.