А.Парубий объявил перерыв в работе парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в утреннем пленарном заседании на 30 минут, передает корреспондент УНН.
После перерыва парламентарии планируют продолжить работу в соответствии с повесткой дня.
Напомним, Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть законопроект о добыче янтаря, который, как полагают, будет способствовать легализации его добычи.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд экологических законопроектов.
Кроме того, депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов относительно электронных коммуникаций и определиться по вопросу антидопингового контроля.
Как сообщал УНН, Верховная Рада не смогла утвердить повестку дня шестой сессии ВР 8-го созыва.