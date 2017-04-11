А.Парубій оголосив перерву у роботі парламенту

Після перерви депутати продовжать розглядати законопроекту про Конституційний суд.

Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок планує розглянути проект закону про Конституційний суд України, який зокрема передбачає подання скарги громадянами напряму до суду та знову спробує внести зміни до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку питань аграрної політики та соціальні законопроекти, та пропозиції президента до законопроекту щодо служби в органах місцевого самоврядування.

Крім цього депутати мають намір визначитися щодо перейменування окремих населених пунктів.