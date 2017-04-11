А.Парубий объявил перерыв в работе парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента на 30 минут, передает корреспондент УНН.
После перерыва депутаты продолжат рассматривать законопроект о Конституционном суде.
Напомним, Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть проект закона о Конституционном суде Украины , который в частности предусматривает подачу жалобы гражданами напрямую в суд, и снова попытается внести изменения в перечень объектов, не подлежащих приватизации.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов аграрной политики и социальные законопроекты, и предложения президента к законопроекту о службе в органах местного самоуправления.
Кроме этого депутаты намерены определиться относительно переименования отдельных населенных пунктов.