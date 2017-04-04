А.Парубій офіційно оголосив про обрання А.Герасимова головою фракції БПП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про обрання народного депутата Артура Герасимова головою фракції БПП у парламенті, передає кореспондент УНН.
"Відповідно до Регламенту та рішення фракції Блоку Петра Порошенка повідомляю про обрання Артура Герасимова головою фракції Блоку Петра Порошенка", - зазначив спікер ВР.
Нагадаємо, А.Герасимова обрано головою фракції БПП у парламенті напередодні.