А.Парубий официально объявил об избрании А.Герасимова председателем фракции БПП
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил об избрании народного депутата Артура Герасимова председателем фракции БПП в парламенте, передает корреспондент УНН.
"В соответствии с Регламентом и решением фракции Блока Петра Порошенко сообщаю об избрании Артура Герасимова председателем фракции Блока Петра Порошенко", - отметил спикер ВР.
Напомним, А.Герасимова избрали председателем фракции БПП в парламенте накануне.