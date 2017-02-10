А.Парубій не прийшов до Ради через похорон нардепа П.Ваната
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відсутній на пленарному засіданні, оскільки бере участь у похороні нардепа з "Народного фронту" Петра Ваната. Про це заявила віце-спікер Оксана Сироїд, передає кореспондент УНН.
“Як ви знаєте, на цьому тижні помер наш колега Петро Ванат. Голова Верховної Ради бере участь у похороні”, — зазначила вона.
Нагадаємо, 9 лютого А.Парубій висловив від імені Верховної Ради співчуття родині та близьким померлого народного депутата Петра Ваната.
Як повідомляв УНН, 8 лютого помер народний депутат від “Народного фронту” Петро Ванат.