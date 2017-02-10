А.Парубій не прийшов до Ради через похорон нардепа П.Ваната

“Як ви знаєте, на цьому тижні помер наш колега Петро Ванат. Голова Верховної Ради бере участь у похороні”, — зазначила вона.

Нагадаємо, 9 лютого А.Парубій висловив від імені Верховної Ради співчуття родині та близьким померлого народного депутата Петра Ваната.

Як повідомляв УНН, 8 лютого помер народний депутат від “Народного фронту” Петро Ванат.