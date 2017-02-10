А.Парубий не пришел в Раду из-за похорон нардепа П.Ваната

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отсутствует на пленарном заседании, так как участвует в похоронах нардепа из "Народного фронта" Петра Ваната. Об этом заявила вице-спикер Оксана Сыроид, передает корреспондент УНН.