А.Парубий не пришел в Раду из-за похорон нардепа П.Ваната
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отсутствует на пленарном заседании, так как участвует в похоронах нардепа из "Народного фронта" Петра Ваната. Об этом заявила вице-спикер Оксана Сыроид, передает корреспондент УНН.
"Как вы знаете, на этой неделе скончался наш коллега Петр Ванат. Председатель Верховной Рады принимает участие в похоронах", - отметила она.
Напомним, 9 февраля А.Парубий выразил от имени Верховной Рады соболезнования семье и близким умершего народного депутата Петра Ваната.
Как сообщал УНН, 8 февраля скончался народный депутат от "Народного фронта" Петр Ванат.