А.Парубій назвав умови розгляду президентського законопроекту про подвійне громадянство

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що законопроект про подвійне громадянство буде запропоновано для включення до порядку денного парламенту після висновку Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, яке у свою чергу очікується у середу 5 квітня. Про це він повідомив під час засідання Погоджувальної Ради, передає кореспондент УНН.

“Як тільки закон про подвійне громадянство, який визначений президентом як невідкладний, пройде комітет, одразу буде запропонований для включення в порядок денний і прийняття рішення”, — сказав А.Парубій.

Спікер додав, що з цього приводу “передбачається остаточне рішення комітету”.

Нагадаємо, що на минулому пленарному тижні вказаний комітет не зміг зібратися через відсутність кворуму.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко пообіцяв позбавляти громадянства депутатів, які мають кілька паспортів.

Українські Національні Новини

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