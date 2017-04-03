А.Парубий назвал условия рассмотрения президентского законопроекта о двойном гражданстве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что законопроект о двойном гражданстве будет предложен для включения в повестку дня парламента после заключения Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшин и межнациональных отношений, который в свою очередь ожидается в среду 5 апреля. Об этом он сообщил во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент.
"Как только закон о двойном гражданстве, который определен президентом как неотложный, пройдет комитет, сразу будет предложен для включения в повестку дня и принятия решения", - сказал Парубий.
Спикер добавил, что по этому поводу "предполагается окончательное решение комитета".
Напомним, что на прошлой пленарной неделе указанный комитет не смог собраться из-за отсутствия кворума.
Как сообщал УНН, П.Порошенко пообещал лишать гражданства депутатов, которые имеют несколько паспортов .