А.Парубий назвал условия рассмотрения президентского законопроекта о двойном гражданстве

"Как только закон о двойном гражданстве, который определен президентом как неотложный, пройдет комитет, сразу будет предложен для включения в повестку дня и принятия решения", - сказал Парубий.

Спикер добавил, что по этому поводу "предполагается окончательное решение комитета".

Напомним, что на прошлой пленарной неделе указанный комитет не смог собраться из-за отсутствия кворума.

Как сообщал УНН, П.Порошенко пообещал лишать гражданства депутатов, которые имеют несколько паспортов .