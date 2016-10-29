А.Парубій і Е.Брок закликали ЄП проголосувати за "безвіз" для України до 21 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та голова комітету у закордонних справах Європарламенту Ельмар Брок закликали Європейський парламент проголосувати за безвізовий режим з Україною до річниці Євромайдану 21 листопада 2016 року, передає УНН з посиланням на прес-секретаря спікера ВР.
Під час зустрічі з євродепутатом у рамках конференції "Діалог Жана Моне" Андрій Парубій заявив, що річниця подій Євромайдану 21 листопада 2016 року буде важливою символічною датою для завершення лібералізації візового режиму, адже саме під гаслом євроінтеграції українці виходили на Майдан.
Ельмар Брок пояснив, що "затримка у завершенні лібералізації візового режиму була внутрішньою інституційною проблемою Європейського Союзу і не стосувалася змістовних питань лібералізації візового режиму".
"Ельмар Брок та Андрій Парубій разом закликали Європарламент знайти рішення та завершити процес лібералізації візового режиму до річниці подій Євромайдану 21 листопада 2016 року", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Андрій Парубій передав Ельмару Броку заяву, підписану головою та представниками більшості фракцій Верховної Ради України щодо завершення процесу лібералізації візового режиму до річниці подій Євромайдану 21 листопада 2016 року.
Як повідомляв УНН, ЄП і Рада ЄС не можуть досягти рішення, що гальмує “безвіз” для України.