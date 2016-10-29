А.Парубий и Э.Брок призвали ЕП проголосовать за "безвиз" для Украины до 21 ноября

Во время встречи с евродепутатом в рамках конференции "Диалог Жана Моне" Андрей Парубий заявил, что годовщина событий Евромайдан 21 ноября 2016 г. будет важной символической датой для завершения либерализации визового режима, ведь именно под лозунгом евроинтеграции украинцы выходили на Майдан.

Эльмар Брок объяснил, что "задержка в завершении либерализации визового режима была внутренней институциональной проблемой Европейского Союза и не касалась содержательных вопросов либерализации визового режима".

"Эльмар Брок и Андрей Парубий вместе призвали Европарламент найти решение и завершить процесс либерализации визового режима к годовщине событий Евромайдан 21 ноября 2016 г.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Андрей Парубий передал Эльмару Броку заявление, подписанное председателем и представителями большинства фракций Верховной Рады Украины по завершению процесса либерализации визового режима к годовщине событий Евромайдан 21 ноября 2016 г.