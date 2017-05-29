А.Парубій готовий повторно свідчити у справі В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій готовий повторно дати свідчення у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Про це він заявив в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Якщо буде необхідність, я дам ще одні свідчення", - сказав А.Парубій.
Він нагадав, що давав довготривалі покази у ГПУ як свідок у справі державної зради В.Януковича.
"Сподіваюсь, що цей процес буде максимально публічним, максимально об'єктивним і що незадовго ми зможемо отримати рішення суду по оцінці злочинів Януковича", - сказав А.Парубій.
Нагадаємо, у ГПУ заявили, що в справі про держзраду В.Януковича допитано низку українських високопосадовців.