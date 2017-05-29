А.Парубий готов повторно давать показания по делу В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий готов повторно дать показания по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом он заявил в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Если будет необходимость, я дам еще одни показания", - сказал А.Парубий.
Он напомнил, что давал длительные показы в ГПУ в качестве свидетеля по делу государственной измены В.Януковича.
"Надеюсь, что этот процесс будет максимально публичным, максимально объективным и в скором времени мы сможем получить решение суда по оценке преступлений Януковича", - сказал А.Парубий.
Напомним, в ГПУ заявили, что в деле о госизмене В.Януковича допрошен ряд украинских чиновников.