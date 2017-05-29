А.Парубій: в Україні налічується майже два мільйони переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході України в державі налічується майже два мільйони внутрішньопереміщених осіб. Про це Парламентській асамблеї НАТО у Тбілісі заявив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Вже більше 10 тисяч загиблих. Майже 2 млн внутрішньо переміщено осіб, людей, які були змушені покинути свої домівки... Києву потрібно вирішувати ці питання, щодня ведучи бойові дії з однією з найсильніших армій світу”, — зазначив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, Рада збільшила компенсацію вартості житла для внутрішньопереміщених осіб.