А.Парубий: в Украине насчитывается почти два миллиона переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В связи с проведением антитеррористической операции на востоке Украины в государстве насчитывается почти два миллиона внутреннеперемещенных человек. Об этом Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси заявил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Уже более 10 000 погибших. Почти 2 млн внутренне перемещенных лиц, людей, которые были вынуждены покинуть свои дома ... Киеву нужно решать эти вопросы, ежедневно ведя боевые действия с одной из сильнейших армий мира", - отметил А.Парубий.
Как сообщал УНН, Рада увеличила компенсацию стоимости жилья для внутреннеперемещенных человек.