А.Парубий: в Украине насчитывается почти два миллиона переселенцев

"Уже более 10 000 погибших. Почти 2 млн внутренне перемещенных лиц, людей, которые были вынуждены покинуть свои дома ... Киеву нужно решать эти вопросы, ежедневно ведя боевые действия с одной из сильнейших армий мира", - отметил А.Парубий.

Как сообщал УНН, Рада увеличила компенсацию стоимости жилья для внутреннеперемещенных человек.