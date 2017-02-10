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А.Меркушина замкнула десятку кращих у спринті на чемпіонаті світу з біатлону

Київ • УНН

 • 8472 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. В австрійському Хохфільцені відбулася жіноча спринтерська гонка в рамках другого змагального дня чемпіонату світу з біатлону, повідомляє кореспондент УНН.

А.Меркушина замкнула десятку кращих у спринті на чемпіонаті світу з біатлону

Наймолодша із представниць України Анастасія Меркушина піднялася на найвище місце серед наших співвітчизниць – 10 (0 штрафних кіл) + 55,3 с.

Два промахи на вогневому рубежі у виконанні Юлії Джими відкинув уродженку Сум на 22 місце (2) +1:16,2 хв. З аналогічною кількістю хиб Олена Підгрушна фінішувала тільки 34-ю +1:40,0.

Найгірший результат серед наших співвітчизниць продемонструвала Валентина Семеренко (4) – 80 позиція. Таким чином В.Семеренко єдина серед українок, котра не зуміла кваліфікуватися до гонки переслідування.

Тріумфувати у гонці вдалося лідеру заліку Кубка світу чешці Габріелі Коукаловій (0), на 4 секунди відстала срібна призерка німкеня Лаура Дальмаєр (0). "Бронза" в активі француженки Анаїс Шевальє (0) +25,1 с.

Як повідомляв УНН, у змішаній естафеті планетарної першості "жовто-блакитна" команда зайняла п'яту сходинку.

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