А.Меркушина замкнула десятку кращих у спринті на чемпіонаті світу з біатлону

Наймолодша із представниць України Анастасія Меркушина піднялася на найвище місце серед наших співвітчизниць – 10 (0 штрафних кіл) + 55,3 с.

Два промахи на вогневому рубежі у виконанні Юлії Джими відкинув уродженку Сум на 22 місце (2) +1:16,2 хв. З аналогічною кількістю хиб Олена Підгрушна фінішувала тільки 34-ю +1:40,0.

Найгірший результат серед наших співвітчизниць продемонструвала Валентина Семеренко (4) – 80 позиція. Таким чином В.Семеренко єдина серед українок, котра не зуміла кваліфікуватися до гонки переслідування.

Тріумфувати у гонці вдалося лідеру заліку Кубка світу чешці Габріелі Коукаловій (0), на 4 секунди відстала срібна призерка німкеня Лаура Дальмаєр (0). "Бронза" в активі француженки Анаїс Шевальє (0) +25,1 с.

Як повідомляв УНН, у змішаній естафеті планетарної першості "жовто-блакитна" команда зайняла п'яту сходинку.