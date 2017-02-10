А.Меркушина замкнула десятку кращих у спринті на чемпіонаті світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. В австрійському Хохфільцені відбулася жіноча спринтерська гонка в рамках другого змагального дня чемпіонату світу з біатлону, повідомляє кореспондент УНН.
Наймолодша із представниць України Анастасія Меркушина піднялася на найвище місце серед наших співвітчизниць – 10 (0 штрафних кіл) + 55,3 с.
Два промахи на вогневому рубежі у виконанні Юлії Джими відкинув уродженку Сум на 22 місце (2) +1:16,2 хв. З аналогічною кількістю хиб Олена Підгрушна фінішувала тільки 34-ю +1:40,0.
Найгірший результат серед наших співвітчизниць продемонструвала Валентина Семеренко (4) – 80 позиція. Таким чином В.Семеренко єдина серед українок, котра не зуміла кваліфікуватися до гонки переслідування.
Тріумфувати у гонці вдалося лідеру заліку Кубка світу чешці Габріелі Коукаловій (0), на 4 секунди відстала срібна призерка німкеня Лаура Дальмаєр (0). "Бронза" в активі француженки Анаїс Шевальє (0) +25,1 с.
Як повідомляв УНН, у змішаній естафеті планетарної першості "жовто-блакитна" команда зайняла п'яту сходинку.