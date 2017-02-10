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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Меркушина замкнула десятку лучших в спринте на чемпионате мира по биатлону

Киев • УНН

 • 8472 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В австрийском Хохфильцене состоялась женская спринтерская гонка в рамках второго соревновательного дня чемпионата мира по биатлону, сообщает корреспондент УНН.

А.Меркушина замкнула десятку лучших в спринте на чемпионате мира по биатлону

Самая молодая из представительниц Украины Анастасия Меркушина поднялась на самое высокое место среди наших соотечественниц - 10 (0 штрафных кругов) + 55,3 с.

Два промаха на огневом рубеже в исполнении Юлии Джими откинули уроженку Сум на 22 место (2) +1: 16,2 мин. С аналогичным количеством  промахов  Елена Пидгрушная финишировала только 34-й +1: 40,0.

Худший результат среди наших соотечественниц показала Валентина Семеренко (4) - 80 позиция. Таким образом В.Семеренко единственная среди украинок, которая не сумела квалифицироваться в гонки преследования.

Торжествовать в гонке удалось лидеру зачета Кубка мира чешке Габриэле Коукаловой (0), на 4 секунды отстала серебряный призер немка Лаура Дальмайер (0). "Бронза" в активе француженки Анаис Шевалье (0) +25,1 с.

Как сообщал УНН, в смешанной эстафете планетарного первенства "желто-голубая" команда заняла пятое место .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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