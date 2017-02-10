А.Меркушина замкнула десятку лучших в спринте на чемпионате мира по биатлону

Самая молодая из представительниц Украины Анастасия Меркушина поднялась на самое высокое место среди наших соотечественниц - 10 (0 штрафных кругов) + 55,3 с.

Два промаха на огневом рубеже в исполнении Юлии Джими откинули уроженку Сум на 22 место (2) +1: 16,2 мин. С аналогичным количеством промахов Елена Пидгрушная финишировала только 34-й +1: 40,0.

Худший результат среди наших соотечественниц показала Валентина Семеренко (4) - 80 позиция. Таким образом В.Семеренко единственная среди украинок, которая не сумела квалифицироваться в гонки преследования.

Торжествовать в гонке удалось лидеру зачета Кубка мира чешке Габриэле Коукаловой (0), на 4 секунды отстала серебряный призер немка Лаура Дальмайер (0). "Бронза" в активе француженки Анаис Шевалье (0) +25,1 с.

Как сообщал УНН, в смешанной эстафете планетарного первенства "желто-голубая" команда заняла пятое место .