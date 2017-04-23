А.Меркель закликала якнайшвидше розслідувати підрив автомобіля ОБСЄ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель із занепокоєнням відреагувала на інформацію про загибель спостерігача Організації з безпеки і співробітництва в Європі на Сході України в неділю, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Федеральний уряд очікує, що усі сторони конфлікту якнайшвидше зроблять усе можливе, щоб з’ясувати, яким чином могла статись ця трагічна подія, та притягнути до відповідальності винних у цьому”, — заявила А.Меркель у неділю.
Вона також закликала сторони конфлікту на Донбасі повною мірою дотримуватись режиму “тиші”.
Як повідомляв УНН, сьогодні 23 квітня, близько 10:17, під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, територія ОРЛО, ймовірно на міні підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.