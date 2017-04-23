А.Меркель закликала якнайшвидше розслідувати підрив автомобіля ОБСЄ на Донбасі

“Федеральний уряд очікує, що усі сторони конфлікту якнайшвидше зроблять усе можливе, щоб з’ясувати, яким чином могла статись ця трагічна подія, та притягнути до відповідальності винних у цьому”, — заявила А.Меркель у неділю.

Вона також закликала сторони конфлікту на Донбасі повною мірою дотримуватись режиму “тиші”.

Як повідомляв УНН, сьогодні 23 квітня, близько 10:17, під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, територія ОРЛО, ймовірно на міні підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.