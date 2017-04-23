А.Меркель призвала как можно скорее расследовать подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе

“Федеральное правительство ожидает, что все стороны конфликта как можно быстрее сделают все возможное, чтобы выяснить, каким образом могло произойти это трагическое событие, и привлечь к ответственности виновных в этом”, — заявила А.Меркель в воскресенье.

Она также призвала стороны конфликта в Донбассе в полной мере соблюдать режим “тишины”.

Как сообщал УНН, сегодня 23 апреля, около 10:17, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория Орлоя, вероятно на мини подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ .