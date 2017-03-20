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А.Меркель відкрила у Ганновері комп'ютерний ярмарок CeBIT

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе відкрили міжнародний комп'ютерний ярмарок CeBIT-2017 у Ганновері. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

На церемонію відкриття технологічної виставки запросили близько двох тисяч гостей зі сфери політики та економіки.

На CeBIT-2017 презентують різноманітні технології, винаходи та інновації близько трьох тисяч компаній із 70 країн світу.

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Країна-партнер CeBIT у 2017 році - Японія, яка представлена 120 компаніями. Організатори очікують, що захід упродовж тижня відвідають близько 200 тисяч гостей.

Головна тема ярмарку - оцифровування економіки. Ідеться про те, аби представити оцифровування таким чином, щоб його "можна було торкнутися й відчути".

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Компанії-учасниці ярмарку демонструватимуть, зокрема, можливості застосування безпілотників - наприклад, для техобслуговування сонячних колекторів. Інша центральна тема CeBIT-2017 - автомобілі, що їздять без участі водія.

Ярмарок CeBIT-2017 триватиме з 20 по 24 березня.

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