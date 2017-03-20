А.Меркель открыла в Ганновере компьютерную ярмарку CeBIT
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Японии Синдзо Абэ открыли международную компьютерную ярмарку CeBIT-2017 в Ганновере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
На церемонию открытия технологической выставки пригласили около двух тысяч гостей из сферы политики и экономики.
На CeBIT-2017 представляют различные технологии, изобретения и инновации около трех тысяч компаний из 70 стран мира.
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Страна-партнер CeBIT в 2017 году - Япония, которая представлена 120 компаниями. Организаторы ожидают, что мероприятие в течение недели посетят около 200 тысяч гостей.
Главная тема ярмарки - оцифровка экономики. Речь идет о том, чтобы представить оцифровку таким образом, чтобы ее "можно было коснуться и почувствовать".
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Компании-участницы ярмарки будут демонстрировать, в частности, возможности применения беспилотников - например, для техобслуживания солнечных коллекторов. Другая центральная тема CeBIT-2017 - автомобили, которые ездят без участия водителя.
Ярмарка CeBIT-2017 пройдет с 20 по 24 марта.