А.Меркель открыла в Ганновере компьютерную ярмарку CeBIT

На церемонию открытия технологической выставки пригласили около двух тысяч гостей из сферы политики и экономики.

На CeBIT-2017 представляют различные технологии, изобретения и инновации около трех тысяч компаний из 70 стран мира.

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Страна-партнер CeBIT в 2017 году - Япония, которая представлена ​​120 компаниями. Организаторы ожидают, что мероприятие в течение недели посетят около 200 тысяч гостей.

Главная тема ярмарки - оцифровка экономики. Речь идет о том, чтобы представить оцифровку таким образом, чтобы ее "можно было коснуться и почувствовать".

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Компании-участницы ярмарки будут демонстрировать, в частности, возможности применения беспилотников - например, для техобслуживания солнечных коллекторов. Другая центральная тема CeBIT-2017 - автомобили, которые ездят без участия водителя.

Ярмарка CeBIT-2017 пройдет с 20 по 24 марта.