А.Меркель открыла в Ганновере компьютерную ярмарку CeBIT

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 30729 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101949 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117389 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176262 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129012 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124253 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116872 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106446 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107492 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103900 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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А.Меркель открыла в Ганновере компьютерную ярмарку CeBIT

А.Меркель открыла в Ганновере компьютерную ярмарку CeBIT

Киев  •  УНН

 • 20286 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Японии Синдзо Абэ открыли международную компьютерную ярмарку CeBIT-2017 в Ганновере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

На церемонию открытия технологической выставки пригласили около двух тысяч гостей из сферы политики и экономики.

На CeBIT-2017 представляют различные технологии, изобретения и инновации около трех тысяч компаний из 70 стран мира.

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Страна-партнер CeBIT в 2017 году - Япония, которая представлена ​​120 компаниями. Организаторы ожидают, что мероприятие в течение недели посетят около 200 тысяч гостей.

Главная тема ярмарки - оцифровка экономики. Речь идет о том, чтобы представить оцифровку таким образом, чтобы ее "можно было коснуться и почувствовать".

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Компании-участницы ярмарки будут демонстрировать, в частности, возможности применения беспилотников - например, для техобслуживания солнечных коллекторов. Другая центральная тема CeBIT-2017 - автомобили, которые ездят без участия водителя.

Ярмарка CeBIT-2017 пройдет с 20 по 24 марта.

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