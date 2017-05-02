А.Меркель: Україна має отримати доступ до свого кордону на Донбасі

"Я не вважаю за доцільне укласти нову угоду...Звичайно, це все пов'язано з мінським політичним процесом, який спрямований на майбутнє врегулювання ... Ми, звичайно, хочемо забезпечити, щоб Україна отримала доступ до свого державного кордону", - сказала А.Меркель.

Нагадаємо, В.Путін заявив про продовження роботи нормандського формату.