А.Меркель: Украина должна получить доступ к своей границы на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявила, что Украина должна получить доступ к своей границы на Донбассе, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Я не считаю целесообразным заключить новое соглашение ... Конечно, это все связано с минским политическим процессом, который направлен на будущее урегулирования ... Мы, конечно, хотим, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе", - сказала А.Меркель.
Напомним, В.Путин заявил о продолжении работы нормандского формата.