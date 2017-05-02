А.Меркель: Украина должна получить доступ к своей границы на Донбассе

"Я не считаю целесообразным заключить новое соглашение ... Конечно, это все связано с минским политическим процессом, который направлен на будущее урегулирования ... Мы, конечно, хотим, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе", - сказала А.Меркель.

Напомним, В.Путин заявил о продолжении работы нормандского формата.