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А.Меркель та М.Шульц мають однакову підтримку серед німців – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. За даними інституту Forsa, Ангела Меркель та Мартін Шульц отримали б однакову кількість голосів, якби канцлера ФРН обирали шляхом прямого голосування, зокрема, кожен з них отримав би по 37% голосів. Про це свідчать дані опитування, проведеного інститутом соціологічних досліджень Forsa, передає УНН з посиланням на Deutche Welle.

А.Меркель та М.Шульц мають однакову підтримку серед німців – опитування

Зазначається, що глава уряду ФРН Ангела Меркель та кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартін Шульц отримали б однакову кількість голосів - 37 відсотків кожен, - якби федерального канцлера обирали шляхом прямого голосування, а вибори відбувалися би найближчої неділі.

При цьому рівень підтримки М.Шульца за останній тиждень зріс на чотири відсоткові пункти, а А.Меркель - впав на п'ять пунктів.

Рівень підтримки СДПН також зріс, сягнувши 31 відсотка. Політичну силу Меркель - ХДС/ХСС - підтримують 34 відсотки респондентів. Відколи 29 січня соціал-демократи висунули на посаду федерального канцлера Шульца, їхній рейтинг зріс на десять відсоткових пунктів, а рейтинг ХДС/ХСС впав на чотири пункти.

За даними Forsa, на третьому місці перебуває "Альтернатива для Німеччини", яку підтримують десять відсотків німців. Далі у рейтингу симпатій - партії Зелених та Лівих, які готові підтримати по 8 відсотків респондентів, та Вільна демократична партія, рейтинг якої складає п'ять відсотків.

Нагадаємо, що вибори до Бундестагу призначено на 24 вересня 2017 року.

Як повідомляв УНН, 29 січня екс-президента Європарламенту Мартіна Шульца обрано єдиним кандидатом на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на майбутніх виборах.

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