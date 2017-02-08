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А.Меркель и М.Шульц имеют одинаковую поддержку среди немцев - опрос

Киев • УНН

 • 12218 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. По данным института Forsa, Ангела Меркель и Мартин Шульц получили бы одинаковое количество голосов, если бы канцлера ФРГ выбирали путем прямого голосования, в частности, каждый из них получил бы по 37% голосов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом социологических исследований Forsa, передает УНН со ссылкой на Deutche Welle.

А.Меркель и М.Шульц имеют одинаковую поддержку среди немцев - опрос

Отмечается, что глава правительства ФРГ Ангела Меркель и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц получили бы одинаковое количество голосов - 37 процентов каждый, - если бы федерального канцлера выбирали путем прямого голосования, а выборы проходили бы в ближайшее воскресенье.

При этом уровень поддержки М.Шульца за последнюю неделю вырос на четыре процентных пункта, а А.Меркель - упал на пять пунктов.

Уровень поддержки СДПГ также вырос, достигнув 31 процента. Политическую силу Меркель - ХДС/ХСС - поддерживают 34 процента респондентов. С тех пор 29 января социал-демократы выдвинули на пост федерального канцлера Шульца, их рейтинг вырос на десять процентных пунктов, а рейтинг ХДС/ХСС упал на четыре пункта.

По данным Forsa, на третьем месте находится "Альтернатива для Германии", которую поддерживают десять процентов немцев. Далее в рейтинге симпатий - партии Зеленых и Левых, которые готовы поддержать по 8 процентов респондентов, и Свободная демократическая партия, рейтинг которой составляет пять процентов.

Напомним, что выборы в Бундестаг назначены на 24 сентября 2017 года.

Как сообщал УНН, 29 января экс-президента Европарламента Мартина Шульца выбрали единым кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на предстоящих выборах.

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