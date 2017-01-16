А.Меркель та Ф.Олланд висловили упевненість, що невдовзі для українців запровадять "безвіз"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко, канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд висловили впевненість у завершенні найближчим часом процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та запровадженні безвізового режиму для громадян України. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
"Петро Порошенко, Ангела Меркель та Франсуа Олланд висловили впевненість у завершенні найближчим часом процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та запровадженні безвізового режиму для громадян України", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі також зазначили, що з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Німеччиною, що відзначатиметься найближчими днями, було наголошено, що протягом цього періоду українсько-німецьке співробітництво набуло рис справжнього партнерства, що ґрунтується на взаємоповазі, спільних європейських цінностях та відповідальності за збереження миру та безпеки на континенті.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та Президентом Франції Франсуа Олландом.