А.Меркель и Ф.Олланд выразили уверенность, что вскоре для украинцев введут "безвиз"

"Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд выразили уверенность в завершении в ближайшее время процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введении безвизового режима для граждан Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что по случаю 25-летия установления дипломатических отношений Украины с Германией, который будет отмечаться в ближайшие дни, было отмечено, что в течение этого периода украинско-немецкое сотрудничество приобрело черты настоящего партнерства, основанного на взаимоуважении, общих европейских ценностях и ответственности за сохранение мира и безопасности на континенте.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.