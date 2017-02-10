А.Меркель розраховує, що іноземці без права на притулок добровільно покинуть ФРН

“Ми робимо серйозну ставку на те, що люди будуть виїжджати добровільно. При цьому ми знаємо, що без механізму обов’язкової депортації добровільно це не відбуватиметься”, — заявила канцлер.

Як повідомляв УНН раніше, в уряді А.Меркель розробляють план для пришвидшення депортації іноземців з країни.