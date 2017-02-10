А.Меркель розраховує, що іноземці без права на притулок добровільно покинуть ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель розраховує на те, що іноземці, які перебувають у ФРН без перспектив отримати статус біженця, самі будуть залишати країну, не чекаючи примусової депортації. Про це вона заявила в Берліні після зустрічі з представниками федеральних земель, передає УНН з посиланням на DPA.
“Ми робимо серйозну ставку на те, що люди будуть виїжджати добровільно. При цьому ми знаємо, що без механізму обов’язкової депортації добровільно це не відбуватиметься”, — заявила канцлер.
Як повідомляв УНН раніше, в уряді А.Меркель розробляють план для пришвидшення депортації іноземців з країни.