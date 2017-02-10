А.Меркель рассчитывает, что иностранцы без права на убежище добровольно покинут ФРГ

"Мы делаем серьезную ставку на то, что люди будут выезжать добровольно. При этом мы знаем, что без механизма обязательной депортации добровольно это не будет происходить ", - заявила канцлер.

Как сообщалось ранее, в правительстве А.Меркель разрабатывают план для ускорения депортации иностранцев из страны.