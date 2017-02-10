А.Меркель рассчитывает, что иностранцы без права на убежище добровольно покинут ФРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на то, что иностранцы, которые находятся в ФРГ без перспектив получить статус беженца, сами будут покидать страну, не дожидаясь принудительной депортации. Об этом она заявила в Берлине после встречи с представителями федеральных земель, передает УНН со ссылкой на DPA.
"Мы делаем серьезную ставку на то, что люди будут выезжать добровольно. При этом мы знаем, что без механизма обязательной депортации добровольно это не будет происходить ", - заявила канцлер.
Как сообщалось ранее, в правительстве А.Меркель разрабатывают план для ускорения депортации иностранцев из страны.