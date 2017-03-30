А.Меркель назвала умову за якої може піти у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що піде у відставку в разі, якщо відчує, що не зможе приймати рішення відповідно до своїх переконань, передає УНН з посиланням на Welt.
На питання про можливість відставки вона відповіла на презентації книги своєї колеги під час роботи в бундестазі екс-міністра юстиції Німеччини.
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“Це цікаве питання. Коли я прийду до розуміння, що є постійна особистісна деформація,” — відповіла А.Меркель.
За її словами, політик постійно повинен ставити собі питання: “Наскільки далеко я можу зайти заради компромісу?”
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Проте А.Меркель не доказала, який саме компроміс має на увазі.
“Давайте залишимо це питання на тому, що я все ж поки що не пішла у відставку,” — додала канцлер.