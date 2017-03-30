А.Меркель назвала условие при котором может уйти в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уйдет в отставку в случае, если почувствует, что не сможет принимать решения в соответствии со своими убеждениями, передает УНН со ссылкой на Welt.
На вопрос о возможности отставки она ответила на презентации книги своей коллеги во время работы в бундестаге экс-министра юстиции Германии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель пригласила дочь Д.Трамп на саммит в Германии
"Это интересный вопрос. Когда я приду к пониманию, что есть постоянная личностная деформация ", - ответила А.Меркель.
По ее словам, политик постоянно должен задавать себе вопрос: "Насколько далеко я могу зайти ради компромисса?"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На земельных выборах в Сааре уверенно побеждает партия Меркель
Однако А.Меркель не договорила, какой именно компромисс имеет в виду.
"Давайте оставим этот вопрос на том, что я все же пока не ушла в отставку", - добавила канцлер.