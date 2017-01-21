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А.Меркель нагадала Д.Трампу про загальні домовленості

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель прокоментувала інавгураційну промову нового президента США Дональда Трампа, закликавши його до спільних дій на основі раніше прийнятих правил, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Я твердо переконана в тому, що у нас все складеться якнайкраще, якщо ми будемо діяти спільно, грунтуючись на загальних цінностях і правилах", - заявила А.Меркель.

Заклик А.Меркель до дій на основі спільних домовленостей стосувався як сфери міжнародної економіки, так і угод в рамках НАТО. Д.Трамп не визнає міжнародні договори про вільну торгівлю і критично відгукується про співпрацю під егідою Північноатлантичного альянсу, пише ивдання.

"У найближчі роки відносини в рамках трансатлантичного партнерства будуть не менш важливі, ніж раніше. Я буду над цим працювати", - запевнила канцлер ФРН.

Вона також додала, що навіть при наявності різних думок можна завжди знайти компроміси, якщо ставитися один до одного з належною повагою.

Д.Трамп офіційно вступив на посаду президента США 20 січня.

Церемонія інавгурації 45-го глави Білого дому супроводжувалася масовими протестами.

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