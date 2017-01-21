А.Меркель нагадала Д.Трампу про загальні домовленості
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель прокоментувала інавгураційну промову нового президента США Дональда Трампа, закликавши його до спільних дій на основі раніше прийнятих правил, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Я твердо переконана в тому, що у нас все складеться якнайкраще, якщо ми будемо діяти спільно, грунтуючись на загальних цінностях і правилах", - заявила А.Меркель.
Заклик А.Меркель до дій на основі спільних домовленостей стосувався як сфери міжнародної економіки, так і угод в рамках НАТО. Д.Трамп не визнає міжнародні договори про вільну торгівлю і критично відгукується про співпрацю під егідою Північноатлантичного альянсу, пише ивдання.
"У найближчі роки відносини в рамках трансатлантичного партнерства будуть не менш важливі, ніж раніше. Я буду над цим працювати", - запевнила канцлер ФРН.
Вона також додала, що навіть при наявності різних думок можна завжди знайти компроміси, якщо ставитися один до одного з належною повагою.
Д.Трамп офіційно вступив на посаду президента США 20 січня.
Церемонія інавгурації 45-го глави Білого дому супроводжувалася масовими протестами.