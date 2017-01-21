А.Меркель напомнила Д.Трампу об общих договоренностях

"Я твердо убеждена в том, что у нас все сложится лучше, если мы будем действовать сообща, основываясь на общих ценностях и правилах", - заявила А.Меркель.

Призыв А.Меркель к действиям на основе общих договоренностей касался как сферы международной экономики, так и соглашений в рамках НАТО. Д.Трамп не признает международные договоры о свободной торговле и критически отзывается о сотрудничестве под эгидой Североатлантического альянса, пишет издание.

"В ближайшие годы отношения в рамках трансатлантического партнерства будут не менее важны, чем раньше. Я буду над этим работать", - заверила канцлер ФРГ.

Она также добавила, что даже при наличии разных мнений можно всегда найти компромиссы, если относиться друг к другу с должным уважением.

Д.Трамп официально вступил в должность президента США 20 января.

Церемония инаугурации 45-го главы Белого дома сопровождалась массовыми протестами.