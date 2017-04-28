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А.Меркель 2 травня в Сочі зустрінеться з В.Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель наступного вівторка, 2 травня, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі, передає УНН з посиланням на DW.

А.Меркель 2 травня в Сочі зустрінеться з В.Путіним

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт повідомив, що зустріч відбудеться у російському місті Сочі в рамках підготовки до саміту Великої двадцятки, який пройде у липні цього року в німецькому Гамбурзі.

За його словами, окрім обговорення питань, пов’язаних з самітом G20, А.Меркель і В.Путін мають намір обговорити “поточні виклики міжнародної політики, такі як конфлікт в Україні та війна у Сирії”.

Переговори в Сочі відбудуться в два раунди, між якими канцлерка ФРН і президент РФ дадуть спільну прес-конференцію.

Нагадаємо, 24 квітня Д.Трамп обговорив із А.Меркель події в Сирії та Україні.

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