А.Меркель 2 травня в Сочі зустрінеться з В.Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель наступного вівторка, 2 травня, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі, передає УНН з посиланням на DW.
Речник німецького уряду Штеффен Зайберт повідомив, що зустріч відбудеться у російському місті Сочі в рамках підготовки до саміту Великої двадцятки, який пройде у липні цього року в німецькому Гамбурзі.
За його словами, окрім обговорення питань, пов’язаних з самітом G20, А.Меркель і В.Путін мають намір обговорити “поточні виклики міжнародної політики, такі як конфлікт в Україні та війна у Сирії”.
Переговори в Сочі відбудуться в два раунди, між якими канцлерка ФРН і президент РФ дадуть спільну прес-конференцію.
Нагадаємо, 24 квітня Д.Трамп обговорив із А.Меркель події в Сирії та Україні.