А.Меркель 2 мая в Сочи встретится с В.Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель в следующий вторник, 2 мая, встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, передает УНН со ссылкой на DW.
Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что встреча состоится в российском городе Сочи в рамках подготовки к саммиту Большой двадцатки, который пройдет в июле этого года в немецком Гамбурге.
По его словам, кроме обсуждения вопросов, связанных с саммитом G20, А.Меркель и В.Путин намерены обсудить "текущие вызовы международной политики, такие как конфликт в Украине и война в Сирии".
Переговоры в Сочи состоятся в два раунда, между которыми канцлер ФРГ и президент РФ дадут совместную пресс-конференцию.
Напомним, 24 апреля Д.Трамп обсудил с Меркель события в Сирии и Украине.