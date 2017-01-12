А.Мацєревич: найближчими місяцями до Польщі прибуде майже 7 тис. солдатів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Очільник відомства національної оборони Польщі Антоні Мацєревич заявив, що найближчими місяцями до Польщі прибуде майже 7 тисяч солдатів, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
ЗМІ відзначило, що у четвер, 12 січня, німецько-польський кордон перетнув конвой понад 20 американських бойових машин піхоти “Бредлі”. Як повідомлялося, цими днями до Польщі і Німеччини прибули приблизно дві тисячі американських солдатів. Понад 300 вже перебувають, наприклад, у Жаґані в південно-західній Польщі. Сили США розгорнуті також в інших місцевостях.
Очільник відомства національної оборони Польщі Антоні Мацєревич заявив, що найближчими місяцями до Польщі прибуде майже 7 тисяч солдатів.
“Це матиме реальний вплив на безпеку нашої країни”, — сказав міністр.
За словами А.Мацєревича, “у Польщі так довго, як цього прагнутиме польський уряд, будуть розміщені сили наших союзників. І жодна агресія російської сторони не буде можливою без ризику, що наслідки для Росії будуть набагато серйознішими, ніж їхні агресивні наміри відносно нас”.
Як повідомляє видання, після офіційного привітання солдатів, які відбудеться цієї суботи, командування танкової бригади розпочне дії у Жаґані. А частина підрозділів вирушить до кількох визначених раніше місць.
Танкова бригада, яка буде розміщена в Польщі, нараховує 3,5 тисячі солдатів, 400 гусеничних і 900 інших бойових машин, в тому числі танки. У лютому американські сили підкріпить авіація з гелікоптерами Chinook, Black Hawki та Apache.
А в квітні почне діяльність багатонаціональний батальйон, у складі якого будуть американці, британці і канадці. Згідно з постановами варшавського саміту НАТО, батальйон дислокуватиметься передусім у східній частині Польщі, поблизу місцевостей Ожиш та Бемово Піське.
Нагадаємо, у рамках найбільшої з часів завершення холодної війни відправки американської бронетехніки в Європу у четвер до Польщі прибула перша партія танків, бронетранспортерів і самохідної артилерії з США.