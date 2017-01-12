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А.Мацеревич: в ближайшие месяцы в Польшу прибудет около 7 тыс. солдат

А.Мацеревич: в ближайшие месяцы в Польшу прибудет около 7 тыс. солдат

Киев • УНН

 • 10019 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Глава ведомства национальной обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что в ближайшие месяцы в Польшу прибудет почти 7000 солдат, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

СМИ отметило, что в четверг, 12 января, немецко-польскую границу пересек конвой из более 20 американских боевых машин пехоты "Брэдли". Как сообщалось, на днях в Польшу и Германию прибыли примерно две тысячи американских солдат. Более 300 уже находятся, например, в Жагань в юго-западной Польше. Силы США развернуты также в других местностях.

Глава ведомства национальной обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что в ближайшие месяцы в Польшу прибудет почти 7000 солдат.

"Это будет реальное влияние на безопасность нашей страны", - сказал министр.

По словам А.Мацеревича, “в Польше так долго, как этого захочет польское правительство, будут размещены силы наших союзников. И ни одна агрессия российской стороны не будет возможной без риска, что последствия для России будут намного серьезнее, чем их агрессивные намерения в отношении нас".

Как сообщает издание, после официального поздравления солдат, что состоится в эту субботу, командование танковой бригады начнет действовать в Жагани. А часть подразделений отправится до нескольких определенных ранее мест.

Танковая бригада, которая будет размещена в Польше, насчитывает 3,5 тысячи солдат, 400 гусеничных и 900 других боевых машин, в том числе танки. В феврале американские силы подкрепит авиация с вертолетами Chinook, Black Hawki и Apache.

А в апреле начнет деятельность многонациональный батальон, в составе которого будут американцы, британцы и канадцы. Согласно постановлениям варшавского саммита НАТО, батальон будет дислоцироваться прежде всего в восточной части Польши, вблизи местностей Ожиш и Бемово Писке.

Напомним, в рамках крупнейшей со времен окончания холодной войны отправки американской бронетехники в Европу в четверг в Польшу прибыла первая партия танков , бронетранспортеров и артиллерии с США.

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