А.Матіос заявив, що Ю.Луценко планує представляти держобвинувачення у суді над В.Януковичем
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко планує представляти разом з іншими прокурорами у суді державне обвинувачення у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Про це сказав заступник Генерального прокурора України — головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
“Наскільки я знаю позицію Генерального прокурора, він хоче вступити і бути внесеним як прокурор групи прокурорів, який так само буде підтримувати державне обвинувачення”, - зазначив головний військовий прокурор.
А.Матіос очікує, що обвинувальний акт щодо В.Януковича буде переданий до суду до кінця місяця.
“І я думаю, що за два місяці ми вийдемо на вирок суду першої інстанції”, — уточнив він.
Головний військовий прокурор зазначив, що має бути прозорий публічний процес за участю колегії суддів і присяжних.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що планує, що судовий процес проти екс-президента Віктора Януковича розпочнеться у першій чверті наступного року.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ. У військовій прокуратурі повідомили, що у справі про держзраду В.Януковича надав свідчення депутат Державної Думи Росії 5-го і 6-го скликань Ілля Пономарьов.