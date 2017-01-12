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А.Матиос заявил, что Ю.Луценко планирует представлять гособвинение в суде над В.Януковичем

А.Матиос заявил, что Ю.Луценко планирует представлять гособвинение в суде над В.Януковичем

Киев • УНН

 • 10368 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко планирует представлять вместе с другими прокурорами в суде государственное обвинение в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сказал заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире "5 канала", передает УНН.

"Насколько я знаю позицию Генерального прокурора, он хочет вступить и быть внесенным как прокурор группы прокуроров, который так же будет поддерживать государственное обвинение", - отметил главный военный прокурор.

А.Матиос ожидает, что обвинительный акт по В.Януковичу будет передан в суд до конца месяца.

"И я думаю, что за два месяца мы выйдем на приговор суда первой инстанции", - уточнил он.

Главный военный прокурор отметил, что должен быть прозрачный публичный процесс с участием коллегии судей и присяжных.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что планирует, что судебный процесс против экс-президента Виктора Януковича начнется в первой четверти следующего года .

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене , пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК. В военной прокуратуре сообщили, что по делу о госизмене В.Януковича дал показания депутат Государственной Думы России 5-го и 6-го созывов Илья Пономарев.

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