А.Матіос: розслідування подій у Балаклії триватимуть більше ніж 2 місяці

"Кодексом визначено два місяці розслідування, але оскільки ми бачили масив території, де відбулися вибухи і детонація, розуміємо, що крім свідчень людей, потрібно провести велику кількість деталізованих експертиз, то по закінченню експертиз будуть прийматися якісь рішення. Скільки потрібно (часу - ред.) для проведення експертиз – більше, ніж два місяці, це я точно скажу", - сказав він.

Як повідомляв УНН, 7 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що пожежа на складах з боєприпасами в Балаклії Харківської області була терористичною атакою з боку Російської Федерації.