А.Матиос: расследование событий в Балаклее будет идти более 2 месяцев

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39928 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102206 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156222 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116373 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116420 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112500 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104221 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107060 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103557 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153525 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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А.Матиос: расследование событий в Балаклее будет идти более 2 месяцев

А.Матиос: расследование событий в Балаклее будет идти более 2 месяцев

Киев  •  УНН

 • 10883 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Расследование причин взрывов на складе с вооружением в Балаклее продлится более двух месяцев. Об этом Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Кодексом определены два месяца расследования, но поскольку мы видели массив территории, где произошли взрывы и детонация, понимаем, что кроме свидетельств людей, нужно провести большое количество детализированных экспертиз, то по окончании экспертиз будут приниматься какие-то решения. Сколько нужно (времени - ред.) для проведения экспертиз - больше, чем два месяца, это я точно скажу", - сказал он.

Как сообщал УНН, 7 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожар на складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области был террористической атакой со стороны Российской Федерации.

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