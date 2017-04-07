А.Матиос: расследование событий в Балаклее будет идти более 2 месяцев

"Кодексом определены два месяца расследования, но поскольку мы видели массив территории, где произошли взрывы и детонация, понимаем, что кроме свидетельств людей, нужно провести большое количество детализированных экспертиз, то по окончании экспертиз будут приниматься какие-то решения. Сколько нужно (времени - ред.) для проведения экспертиз - больше, чем два месяца, это я точно скажу", - сказал он.

Как сообщал УНН, 7 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожар на складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области был террористической атакой со стороны Российской Федерации.