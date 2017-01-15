А.Матіос пообіцяв ретельно перевірити заяви А.Білецького щодо Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос висловив здивування нещодавньою заявою народного депутата Андрія Білецького щодо корупції та сепаратизму в Нацгвардії і наголосив, що заяви нардепа ретельно перевірять. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Про заяву нардепа Білецького. Командуючий Нацгвардії після заяви політика невідкладно надіслав до ГПУ листа-звернення з проханням про перевірку доводів нардепа. Перевіримо ретельно, безпристрасно і за законом”, — написав А.Матіос.
Військовий прокурор зазначив, що його здивувала радикальність А.Білецького у його заявах, адже як народний депутат він міг написати депутатське звернення.
“Опублікований (через блог в УП) емоційно-не притаманний бойовому офіцеру радикалізм сповідує інша (а не цивільний корпус чи „Азов“) політична сила. Розберемося і дамо оцінку за законом”, — підсумував він.
Нагадаємо, 14 січня командир полку “Азов”, народний депутат Андрій Білецький оприлюднив заяву, у якій йшлося про те, що керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності України.
Як повідомляв УНН, 15 січня командування Національної гвардії України звернулося до Служби безпеки України та військової прокуратури з проханням перевірити заяви народного депутата України Андрія Білецького щодо керівництва Нацгвардії.